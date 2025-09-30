Factory Fest le arti performative fanno festa

Perugiatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La grande festa delle arti performative sta per entrare nel vivo. Factory Fest, evoluzione di Umbria Factory Fest, inizia il suo percorso di ricostruzione, nel triennio 2025-2027, di nuove ritualità e nuove forme di condivisione.Dopo le due anteprime di settembre - al Giardino di Villa Cappuccini. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: factory - fest

factory fest arti performativeFactory Fest, le arti performative fanno "festa" - Factory Fest, evoluzione di Umbria Factory Fest, inizia il suo percorso di ricostruzione, nel triennio 2025- perugiatoday.it scrive

Factory Fest, la festa delle arti performative: 24 formazioni artistiche e 15 nuove produzioni - Da quest’anno l’Umbria Factory Festival cambia pelle e diventa Factory Fest, una vera e propria festa delle arti performative che intende ricostruire nel triennio 2025- Come scrive umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Factory Fest Arti Performative