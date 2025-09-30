Factory Fest le arti performative fanno festa

La grande festa delle arti performative sta per entrare nel vivo. Factory Fest, evoluzione di Umbria Factory Fest, inizia il suo percorso di ricostruzione, nel triennio 2025-2027, di nuove ritualità e nuove forme di condivisione.Dopo le due anteprime di settembre - al Giardino di Villa Cappuccini. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: factory - fest

Godai Fest è nato da un lavoro di squadra appassionato e instancabile. Un grazie speciale ad Annarita Masullo, Alessandra Delli Poggi e Viviana Fulli di The Goodness Factory, progettazione e management del festival. Il coordinamento artistico ha preso fo - facebook.com Vai su Facebook

Factory Fest, la festa delle arti performative: 24 formazioni artistiche e 15 nuove produzioni - X Vai su X

Factory Fest, le arti performative fanno "festa" - Factory Fest, evoluzione di Umbria Factory Fest, inizia il suo percorso di ricostruzione, nel triennio 2025- perugiatoday.it scrive

Factory Fest, la festa delle arti performative: 24 formazioni artistiche e 15 nuove produzioni - Da quest’anno l’Umbria Factory Festival cambia pelle e diventa Factory Fest, una vera e propria festa delle arti performative che intende ricostruire nel triennio 2025- Come scrive umbria24.it