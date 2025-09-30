Fabio Franceschetti e Mauro Ferri presentano i loro libri a Villa Raggio

Sabato 4 ottobre alle ore 10,30 alla Biblioteca comunale Villa Raggio di Pontenure la presentazione dei libri "Passeggiata sull’abisso" e "Non mi vedrete più con un’arma in mano" degli autori piacentini Fabio Franceschetti e Mauro Ferri editi da Officine Gutenberg. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

