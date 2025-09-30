Fabio e Filippo | un padre un figlio e quella notte mondiale di 19 anni fa

Grosso jr subito in gol al debutto da titolare in B col Frosinone, che il papà in panchina riportò in A. In Germania nel 2006 era nel pancione della mamma quando Fabio ci regalò due gol indimenticabili, in semifinale e in finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fabio e Filippo: un padre, un figlio e quella notte mondiale di 19 anni fa

Fabio Grosso dopo il primo gol di suo figlio Filippo tra i Professionisti, con la maglia del Frosinone: "Filippo è in una società seria. Sono contentissimo di ciò che ha fatto ieri" - facebook.com Vai su Facebook

