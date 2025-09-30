Fa prostituire la compagna di 16 anni organizza gli incontri e si tiene i soldi | arrestato 40enne
Un 40enne è stato arrestato dai carabinieri: avrebbe indotto la giovanissima compagna a prostituirsi tra Castel Volturno (Caserta) e Giugliano in Campania (Napoli). 🔗 Leggi su Fanpage.it
