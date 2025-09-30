F1 Pirelli annuncia le gomme per il GP di Singapore | non ci sarà la C6

Nel prossimo week end la F1 tornerà in scena. Messa alle spalle la tappa di Baku (Azerbaijan), un altro tracciato cittadino sarà di scena in calendario. Si tratta di Marina Bay, a Singapore. Parliamo di una pista diametralmente opposte a quella azera. Nessun cambiamento rispetto allo scorso nella selezione delle mescole da asciutto da parte della Pirelli. Il costruttore italiano ha infatti confermato la C3 come Hard, la C4 come Medium e la C5 come Soft per la gara di Marina Bay. Pur essendoci un’opzione più morbida a disposizione, la C6, si è deciso di escludere la gomma più morbida della gamma 2025 perché le energie esercitate sugli pneumatici e le temperature elevate che contraddistinguono questo appuntamento potevano creare qualche difficoltà sul piano del surriscaldamento. 🔗 Leggi su Oasport.it

