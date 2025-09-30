F1 Max Verstappen e l’ipotesi della Rimonta impossibile I precedenti di Surtees Piquet e Räikkonen lo fanno sperare

Davvero Max Verstappen è ancora in corsa per il Mondiale piloti di F1? Se ne sta parlando tanto in questi giorni, verosimilmente troppo. Però è il tema più caldo del Circus in vista dell’equatoriale Gran Premio di Singapore. In McLaren, più per paura che per razionalità, dicono di sì. Il diretto interessato, più per agitare uno spettro che per reale convinzione, ammicca all’ipotesi e non si da’ per vinto. Dunque, visto che se ne parla, è doveroso analizzare il tema. L’olandese ha un ritardo di 67 lunghezze dal leader quando rimangono 199 punti a disposizione di tutti i piloti. In altre parole, circa un terzo della quantità ancora sul piatto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Max Verstappen e l’ipotesi della “Rimonta impossibile”. I precedenti di Surtees, Piquet e Räikkonen lo fanno sperare

