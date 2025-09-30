F1 i precedenti della Ferrari a Singapore Continuerà la Luna di miele tra la Rossa e Marina Bay?

Il Gran Premio di Singapore ha ormai assunto lo status di “classica” nel calendario della Formula Uno. D’altronde, l’appuntamento nella città stato del sud-est asiatico potrà per sempre vantarsi di essere l’originale “ gara by night ”, quella che ha dimostrato la fattibilità delle corse in notturna. La Ferrari ha un buon rapporto con Marina Bay. Siamo tutti d’accordo relativamente alla presenza di ricordi particolarmente dolorosi per la Scuderia di Maranello, su tutti l’epocale patatrac alla partenza del 2017. Tuttavia, la Scuderia di Maranello ha raccolto 4 successi. Tanti quanti Red Bull e Mercedes. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, i precedenti della Ferrari a Singapore. Continuerà la Luna di miele tra la Rossa e Marina Bay?

