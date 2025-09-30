Expoferroviaria 2025 debutta il primo treno a batteria d’Italia | la sfida green parte da Matera
Il futuro della mobilità ferroviaria italiana prende forma a Milano, sotto i riflettori di Expoferroviaria 2025. Qui, Ferrovie Appulo Lucane ha presentato il primo convoglio a scartamento ridotto alimentato esclusivamente a batteria, realizzato dalla svizzera Stadler. Un progetto ambizioso, battezzato Treen, che entro la fine del 2026 porterà sette nuovi treni a viaggiare lungo la tratta Altamura–Matera, ridisegnando i confini della mobilità sostenibile nel Sud Italia. L'investimento. L’investimento complessivo ammonta a 63 milioni di euro, sostenuti in parte dal Pnrr, dal Fondo complementare e dal PON-PAC. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
