Expo Ferroviaria Trenitalia presenta il Paese del futuro | alta velocità efficienza e nuove tecnologie Salvini | Il vero Green è qui
Oggi presso il Polo fieristico di Rho, si è tenuta l’inaugurazione dell’Expo Ferroviaria. Alla presenza dei vertici di Trenitalia e di molte importanti personalità, fra cui il Ministro Matteo Salvini, è stata presentata l’Italia del futuro: innovazione, alta tecnologia e un progetto che in cinque anni cambierà il volto del Paese e andrà incontro alle esigenze dei cittadini. Molte le novità, che collocano l’Italia fra i Paesi più avanzati per quanto riguarda gli investimenti nel trasporto su rotaia. Trenitalia presenta l’Etr108 pop2000 e altre importanti novità. Due attese novità sono pronte a fare il loro ingresso a Milano con la presentazione ufficiale di Trenitalia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
