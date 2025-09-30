Expo Ferroviaria 2025 ecco il super-treno regionale per l' Umbria | 200chilometri orari e più affidabilità

Il nuovo regionale, di ultima generazione, che percorrerà la ferrata umbra-toscana-laziale può raggiungere i 200 chilometri orari, un deciso passo in avanti per la mobilità regionale. La mezzo - sospinto dalla elettricità - è stato presentato questa mattina a Milano da Trenitalia (Gruppo FS. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

