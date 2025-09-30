uscita e trama di Exit Protocol: il nuovo film d’azione. Il film Exit Protocol rappresenta un intenso thriller diretto da Shane Dax Taylor, scritto da Chad Law. La pellicola narra la storia di un noto sicario che ha costruito la propria carriera eliminando altri assassini professionisti. Desideroso di abbandonare questa vita pericolosa, si trova però costretto a confrontarsi con una realtà inaspettata. la vicenda del protagonista. Il protagonista di Exit Protocol si ritrova marcato a morte e senza possibilità di fuga. La sua volontà di uscire dal mondo dell’omicidio viene ostacolata da forze esterne che vogliono eliminarlo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Exit protocol trailer svela una frenetica battaglia tra dolph lundgren e michael jai white