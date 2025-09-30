Ex Conbipel la nuova proprietà | Tuteleremo tutti i lavoratori

Tempo di lettura: 2 minuti La nota del Gruppo Manganaro che ha rilevato il punto vendita Conbipel di Atripalda: “Smentiamo nettamente qualsiasi ricostruzione che lasci intendere di aver già assunto decisioni in merito alla posizione degli ex dipendenti Conbipel o di una nostra presunta chiusura o indisponibilità al dialogo. Al contrario, siamo stati totalmente aperti al confronto costruttivo con tutto il personale, in sinergia con le istituzioni locali. Negli anni di attività abbiamo sempre creduto fermamente nel valore del dialogo sociale come strumento per costruire insieme un futuro di crescita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

