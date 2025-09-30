Ex cava Casarin procedono i lavori De Martin | Terzo lotto chiuso entro marzo

Prosegue la bonifica delle aree dell’ex cava Casarin, in viale don Sturzo a Carpenedo: i lavori del terzo lotto sono oramai in fase di partenza e si concluderanno entro il mese di marzo del 2026. A darne l’annuncio è stato questa mattina l’assessore comunale all’Ambiente, Massimiliano De Martin. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it