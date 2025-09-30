Ex casa cantoniera Nessun passo avanti
ORVIETO-Ancora nessun passo in avanti per il progetto di ristrutturazione e recupero della ex casa cantoniera di Colonnetta di Prodo. A sollevare di nuovo la questione è il consigliere regionale della Lega Melasecche che ricorda quanto fatto dalla precedente amministrazione. "Nel settembre 2024 è stato stanziato di un finanziamento regionale di 400mila euro per la ristrutturazione. Il finanziamento è stato indicato dall’assessorato alle opere pubbliche e assegnato al servizio patrimonio della Regione. "L’immobile in questione - spiega l’assessore Bori - è composto da due corpi contigui, il principale con tre piani fuori terra per una superficie di 483 metri quadrati e quello secondario due piani fuori terra per una superficie di 225 metri quadrati, totale 710. 🔗 Leggi su Lanazione.it
