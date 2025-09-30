Everton 1-1 West Ham | Bowen salva un punto nella prima partita di Nuno in carica

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’equalizzatore fine di Jarrod Bowen ha aiutato Nuno Espirito Santo a rivendicare un punto nella sua prima partita in carica di West Ham mentre hanno strappato un pareggio per 1-1 a Everton. Bowen ha livellato con un traguardo di curling deviato al 65 ° minuto allo stadio di Hill Dickinson, dove Everton non aveva precedentemente concesso in azione competitiva dal loro passaggio da Goodison Park. Everton ha costretto Alphonse Areola a due primi fermate, con il portiere comodamente che ha mantenuto comodamente fuori gli sforzi di Beto e Iliman Ndiaye, ma presto hanno presto mostrato ancora una volta i problemi di West Ham. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

