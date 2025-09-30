Everton 1-1 West Ham | Bowen salva un punto nella prima partita di Nuno in carica
Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: L’equalizzatore fine di Jarrod Bowen ha aiutato Nuno Espirito Santo a rivendicare un punto nella sua prima partita in carica di West Ham mentre hanno strappato un pareggio per 1-1 a Everton. Bowen ha livellato con un traguardo di curling deviato al 65 ° minuto allo stadio di Hill Dickinson, dove Everton non aveva precedentemente concesso in azione competitiva dal loro passaggio da Goodison Park. Everton ha costretto Alphonse Areola a due primi fermate, con il portiere comodamente che ha mantenuto comodamente fuori gli sforzi di Beto e Iliman Ndiaye, ma presto hanno presto mostrato ancora una volta i problemi di West Ham. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Everton-West Ham (lunedì 29 settembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Pronostico Everton-West Ham: ruolino quasi perfetto nel nuovo stadio
West Ham make it official: Nuno Espírito Santo is their new head coach. Debut on Monday at Everton , goal is to save a team that has 3 pts after 5 gms Il West Ham ufficializza Nuno Espírito Santo come nuovo allenatore, al posto dell’esonerato Graham - X Vai su X
Spesso in Italia di parla solo del Liverpool e di Anfield Road, ma a Liverpool c'è anche e Goodison Park, stadio dell'Everton. Capienza 39.572 spettatori Uno degli impianti più romantici di Inghilterra che ricorda il calcio di una volta ? Inaugurato nel 1892 - facebook.com Vai su Facebook
Bowen salva il West Ham: finisce 1-1 contro l'Everton - All'Hill Dickinson Stadium di Liverpool si chiude la 6ª giornata di Premier League con il pareggio tra Everton e West Ham per 1- tuttosport.com scrive
Everton-West Ham 1-1: gol e highlights - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Come scrive video.sky.it