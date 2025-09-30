Evelina Sgarbi | Mio padre Vittorio sembra il fantasma di se stesso dovevo muovermi prima

Evelina Sgarbi commenta le immagini del padre Vittorio, fotografato al seggio a San Severino Marche per il voto alle Regionali. “In queste foto vedo mio padre molto sofferente, esposto mediaticamente in maniera strumentale, lasciato anche alla berlina dei suoi detrattori” ha commentato la donna all’ Ansa. La settimana scorsa, la figlia del critico d’arte aveva chiesto un amministratore di sostegno per il padre dopo il ricovero al Gemelli per una grave depressione perché, a suo dire, l’ex sottosegretario alla Cultura “non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi”. Una decisione respinta con forza dallo stesso Vittorio Sgarbi che aveva replicato: “Io incapace? Niente di più falso. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Evelina Sgarbi: “Mio padre Vittorio sembra il fantasma di se stesso, dovevo muovermi prima”

