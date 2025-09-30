Evasione fiscale famiglia cinese denunciata per una frode da 3,7 milioni | sequestrati 350mila euro in contanti
Sequestrati preventivamente beni per un valore superiore ai 3,7 milioni di euro: è questo il risultato dell’operazione “Mandorla”, condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Viterbo, costantemente impegnato nel contrasto alla criminalita’ economico-finanziaria. L’indagine, delegata e coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri, ha interessato il settore della grande distribuzione e ha portato, su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, all’esecuzione di misure cautelari patrimoniali. Nello specifico, i finanzieri hanno disarticolato, su disposizione della Magistratura, un pernicioso sistema fraudolento attuato nell’ambito della grande distribuzione nei settori casa, persona e abbigliamento, facenti capo a un nucleo familiare di origine cinese, che gestiva sei società operative dislocate su tutto il territorio del Lazio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: evasione - fiscale
Evasione fiscale milionaria nel ristorante
Villaricca, vertice sulla TARI 2025: il Sindaco Gaudieri annuncia task force contro l’evasione fiscale
Ancelotti condannato a un anno di reclusione per frode fiscale: sull’ex tecnico della Juve grava un’evasione fiscale risalente al 2014! Cosa è successo
#Tasse agevolate e evasione fiscale. Qual è la situazione in Italia? Puntata di Siamo Noi oggi #29settembre alle 15.15 su TV2000 con Misha Maslennikov Oxfam Italia e la giornalista ANSA.it Mila Onder #Canale28 | 157 Sky | #Play2000 - facebook.com Vai su Facebook
Per Giacomo Ricotti, capo del servizio fiscale di #Bankitalia, l’evasione fiscale è in calo. Nel frattempo, il mercato del #lavoro migliora ma in 10 anni prevede 6,1 milioni di lavoratori in meno. E a che punto è il #Risiko bancario italiano? Ascolta: https://tinyurl.co - X Vai su X
Fratelli d’Italia in campo. Mafia ed evasione fiscale: "La questione cinese sotto gli occhi di tutti" - Alessio Laschi difende, all’indomani della visita del ministro Piantedosi in città, la comunità cinese da visioni "tutta l’erba un fascio". Segnala lanazione.it
Erba, evasione fiscale e lavoratori “in nero”: sequestro da 200mila euro - Erba, 30 aprile 2025 – Sequestro preventivo da oltre 200mila euro a carico di una imprenditrice cinese residente nell’area erbese, indagata per evasione fiscale e per l’impiego di un lavoratore ... ilgiorno.it scrive