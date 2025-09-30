Evasione fiscale famiglia cinese denunciata per una frode da 3,7 milioni | sequestrati 350mila euro in contanti

Sequestrati preventivamente beni per un valore superiore ai 3,7 milioni di euro: è questo il risultato dell’operazione “Mandorla”, condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Viterbo, costantemente impegnato nel contrasto alla criminalita’ economico-finanziaria. L’indagine, delegata e coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri, ha interessato il settore della grande distribuzione e ha portato, su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, all’esecuzione di misure cautelari patrimoniali. Nello specifico, i finanzieri hanno disarticolato, su disposizione della Magistratura, un pernicioso sistema fraudolento attuato nell’ambito della grande distribuzione nei settori casa, persona e abbigliamento, facenti capo a un nucleo familiare di origine cinese, che gestiva sei società operative dislocate su tutto il territorio del Lazio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

