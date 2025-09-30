Evade per andare in discoteca Gli trovano cocaina e un proiettile

Non ha resistito al richiamo della notte e della musica, ma la bravata gli è costata cara. Un 18enne di Reggio Emilia, già noto alle forze dell’ordine, è finito di nuovo nei guai dopo aver deciso di lasciare la sua abitazione – dov’era ai domiciliari – per trascorrere qualche ora in discoteca a Misano. Il ragazzo, nella notte del 20 agosto, si è fatto sorprendere nei pressi della disco. Verso le tre del mattino la pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Riccione lo ha notato aggirarsi nei dintorni del locale. Alla vista dei lampeggianti, il giovane ha provato a defilarsi, cercando rifugio in una zona buia accanto alla discoteca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

