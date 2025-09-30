Evade dai domiciliari e minaccia il vicino di casa con una pistola

Si sono aperte le porte del carcere per un uomo di 64 anni arrestato dai carabinieri della Tenenza di Ardea perché accusato di aver minacciato con una pistola un vicino di casa. Sono stati propri i militari a dare esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'Ufficio di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: evade - domiciliari

Evade dai domiciliari e rapina un Compro oro. Identificato e arrestato

Ladra seriale agli arresti domiciliari evade dall'abitazione per trascorrere la notte fuori: 40enne in carcere

Porta a casa il figlio nonostante i divieti. Poi evade dai domiciliari

#Cronaca Porta Nolana: evade dai domiciliari. La Polizia di Stato trae in arresto un 34enne - facebook.com Vai su Facebook

Misano, evade dai domiciliari e va a ballare: i Carabinieri lo beccano alle 3 del mattino in discoteca - X Vai su X

Evade dai domiciliari e minaccia il vicino con una pistola: arrestato e condotto in carcere a Velletri - I Carabinieri della Tenenza di Ardea hanno arrestato un 64enne originario di Roma, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa ... Lo riporta castellinotizie.it

Ferrara, evade dagli arresti domiciliari e minaccia di uccidere l'ex fidanzata: «Preso dopo un folle inseguimento in due province, un incidente e una tentata rapina» - Un 27enne è evaso dagli arresti domiciliari a Taglio di Po (Rovigo) e voleva raggiungere l'ex fidanzata per «punirla» perché insieme alla madre lo avevano denunciato per minacce. Da corrieredibologna.corriere.it