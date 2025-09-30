Evacuati dalla Striscia di Gaza atterrati in Italia 15 minori bisognosi di cure
È stato accolto in Italia questa notte, 30 settembre, un nuovo gruppo di 15 minori palestinesi bisognosi di cure urgenti. I pazienti, tutti affetti da gravi patologie congenite o da importanti ferite e amputazioni, sono stati evacuati dalla Striscia di Gaza insieme ai loro familiari nella. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Roma, a Ciampino il volo con 15 bambini malati evacuati dalla Striscia di Gaza: saranno curati in ospedali italiani - Si tratta della quindicesima operazione di evacuazione umanitaria portata avanti dal governo italiano: in volo con i piccoli palestinesi, che necessitano di interventi salvavita, familiari e accompagn ... Si legge su roma.corriere.it