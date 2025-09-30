Evacuati dalla Striscia di Gaza atterrati in Italia 15 minori bisognosi di cure

È stato accolto in Italia questa notte, 30 settembre, un nuovo gruppo di 15 minori palestinesi bisognosi di cure urgenti. I pazienti, tutti affetti da gravi patologie congenite o da importanti ferite e amputazioni, sono stati evacuati dalla Striscia di Gaza insieme ai loro familiari nella. 🔗 Leggi su Veronasera.it

