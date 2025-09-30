Europei di kickboxing | due novaresi chiudono al quinto posto

Quinto posto e Novara ancora "in alto" grazie allo sport. Dal 12 al 21 settembre si è svolto a Jesolo il campionato europeo di kickboxing per cadetti e juniores (13-18 anni).Camilla e Federico Sgró, atleti del Kaos kickboxing Novara, hanno combattuto con la maglia della nazionale conquistando il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

