Roma, 30 settembre 2025 - Neanche il tempo di mandare in archivio i Mondiali di Kigali 2025 che il ciclismo riparte dagli Europei della Drome-Ardèche 2025, in programma dall' 1 al 5 ottobre in Francia. Per molti sarà l'occasione di andare a caccia del pronto riscatto dopo quanto potrebbe non aver funzionato in Ruanda, ed è innanzitutto il caso dell' Italia, che ha diramato l'elenco dei propri convocati. I convocati dell'Italia per gli Europei della Drome-Ardèche 2025. In un programma ben più compatto di quella della rassegna iridata, si partirà nel primo giorno dalle cronometro individuali, per poi passare alle staffette miste prima di spalmare le prove in linea nelle tre giornate finali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Europei di ciclismo 2025, i convocati dell'Italia