Europei ciclismo 2025 i convocati dell’Italia | assente Ciccone torna Ganna Longo Borghini e Finn ci riprovano

Gli Europei 2025 di ciclismo su strada scatteranno domani, mercoledì 1, e si concluderanno domenica 5 ottobre, e si disputeranno in Francia, nel dipartimento della Drome-Ardeche: la prima giornata sarà riservata a tutte le cronometro individuali, per poi passare alle cronostaffette miste, ed infine saranno spalmate su tre giornate le prove in linea. L’ Italia sarà presente in Francia con una nutrita rappresentativa, gareggiando in tutte le prove, seppur con una formazione che si discosterà in parte da quella vista in gara ai Mondiali in Ruanda soltanto la scorsa settimana. Di seguito l’elenco completo di tutti gli azzurri convocati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Europei ciclismo 2025, i convocati dell’Italia: assente Ciccone, torna Ganna. Longo Borghini e Finn ci riprovano

