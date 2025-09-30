Europark per una grande giornata di solidarietà

Milanotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 2 ottobre 2025 Europark Milano Idroscalo ospiterà un evento speciale a favore della ricerca scientifica. L’iniziativa si svolgerà dalle ore 14.30 alle ore 19 in Via Rivoltana 264, Segrate (Milano).Il ricavato della giornata sarà destinato a finanziare un dottorato di ricerca presso. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: europark - grande

europark grande giornata solidariet224Europark per una grande giornata di solidarietà - Giovedì 2 ottobre 2025 Europark Milano Idroscalo ospiterà un evento speciale a favore della ricerca scientifica. Segnala milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Europark Grande Giornata Solidariet224