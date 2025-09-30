Eurolega l’Olimpia Milano passa a Belgrado sul campo della Stella Rossa | 92-82

Inizia con il piede giusto l'Eurolega dell'Olimpia Milano, alla Beogradska Arena è vincente la prima sfida dell'Emporio Armani che viola il campo della Stella Rossa per 82-92 con una partita di gran qualità. I milanesi sbancano la capitale serba alternando svariati interpreti come protagonisti, pur senza il play titolare Brown: scatta subito Shields, poi arriva Mannion, poi è il turno di Guduric al suo esordio con 3 bombe nel terzo periodo che spaccano la gara. Coach Messina festeggia al meglio il suo 66esimo compleanno: "Sono felicissimo perché la Stella Rossa battuta è squadra forte, è importante aver dimostrato disciplina in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

