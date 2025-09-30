Eurolega l’Olimpia Milano passa a Belgrado sul campo della Stella Rossa | 92-82

Sport.quotidiano.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia con il piede giusto l'Eurolega dell'Olimpia Milano, alla Beogradska Arena è vincente la prima sfida dell'Emporio Armani che viola il campo della Stella Rossa per 82-92 con una partita di gran qualità. I milanesi sbancano la capitale serba alternando svariati interpreti come protagonisti, pur senza il play titolare Brown: scatta subito Shields, poi arriva Mannion, poi è il turno di Guduric al suo esordio con 3 bombe nel terzo periodo che spaccano la gara. Coach Messina festeggia al meglio il suo 66esimo compleanno: "Sono felicissimo perché la Stella Rossa battuta è squadra forte, è importante aver dimostrato disciplina in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

eurolega l8217olimpia milano passa a belgrado sul campo della stella rossa 92 82

© Sport.quotidiano.net - Eurolega, l’Olimpia Milano passa a Belgrado sul campo della Stella Rossa: 92-82

In questa notizia si parla di: eurolega - olimpia

Basket: Eurolega ed EuroCup, ecco i calendari di Olimpia Milano, Virtus Bologna, Venezia e Trento

EUROLEGA. Avvio di fuoco per l’Olimpia: subito a Belgrado con la Stella Rossa

Eurolega 2025/2026: il calendario di Virtus Bologna e Olimpia Milano

eurolega l8217olimpia milano passaEurolega, Stella Rossa-Olimpia Milano 82-92: gli highlights - Comincia bene l’Eurolega dell’Olimpia Milano, che passa a Belgrado in casa della Stella Rossa per 92- sport.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Eurolega L8217olimpia Milano Passa