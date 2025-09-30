Euroleague Virtus che partenza | sconfitto il Real Madrid al PalaDozza

La Virtus Olidata Bologna ha iniziato la nuova stagione in grande stile, sconfiggendo al PalaDozza il Real Madrid per 74-68. Decisiva la prestazione di Carsen Edwards che ha guidato le Vu Nere con 14 punti, Saliou Niang ne ha aggiunti 12 alla sua prima partita nella competizione, mentre Luca. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

L'avevamo definita intrigante nel precampionato, ma se la Virtus è quella vista all'esordio in Eurolega col Real allora possiamo definirla non solo intrigante, ma anche ...