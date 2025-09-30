Euroleague Virtus che partenza | sconfitto il Real Madrid al PalaDozza

Bolognatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Virtus Olidata Bologna ha iniziato la nuova stagione in grande stile, sconfiggendo al PalaDozza il Real Madrid per 74-68. Decisiva la prestazione di Carsen Edwards che ha guidato le Vu Nere con 14 punti, Saliou Niang ne ha aggiunti 12 alla sua prima partita nella competizione, mentre Luca. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: euroleague - virtus

Virtus, un acquisto da Euroleague: ingaggiato l'ex Golden State Warriors Alen Smailagic

EuroLeague ed EuroCup al via su Sky Sport Basket e NOW: Milano, Virtus, Venezia e Trento protagoniste

Euroleague, Virtus- Real Madrid: come vederle in tv e in streaming

euroleague virtus partenza sconfittoEuroleague, Virtus che partenza: sconfitto il Real Madrid al PalaDozza - Decisiva la prestazione di Carsen Edwards che ha guidato le Vu Nere con 14 punti, Saliou Niang ne ha aggiunti 12 alla sua prima partita nella competizione, mentre Luca Vildoza ne ha segnati 11 ... Secondo bolognatoday.it

euroleague virtus partenza sconfittoVirtus Bologna, grande esordio col Real Madrid: 74-68 - L’avevamo definita intrigante nel precampionato, ma se la Virtus è quella vista all’esordio in Eurolega col Real allora possiamo definirla non solo intrigante, ma anche ... Come scrive sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Euroleague Virtus Partenza Sconfitto