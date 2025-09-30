EuroLeague ed EuroCup al via su Sky Sport Basket e NOW | Milano Virtus Venezia e Trento protagoniste

Digital-news.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Sky e in streaming su NOW parte lo spettacolo dei canestri europei, con una settimana di grande basket in esclusiva in arrivo su Sky Sport Basket, il nuovo canale dedicato alla pallacanestro italiana, europea e alla NBA, destinazione unica per tutti gli appassionati di questo grande sport. Da martedì 30 settembre, ben 9 sfide in 4 giorni tra Euroleague ed Eurocup, con 4 squadre italiane impegna. 🔗 Leggi su Digital-news.it

euroleague ed eurocup al via su sky sport basket e now milano virtus venezia e trento protagoniste

© Digital-news.it - EuroLeague ed EuroCup al via su Sky Sport Basket e NOW: Milano, Virtus, Venezia e Trento protagoniste

In questa notizia si parla di: euroleague - eurocup

euroleague eurocup via skyEurolega ed Eurocup, settimana di grande basket su Sky Sport: Milano e Virtus sfidano le big, Venezia e Trento al debutto - Eurolega ed Eurocup, settimana di grande basket su Sky Sport: Milano e Virtus sfidano le big, Venezia e Trento al debutto ... Si legge su sportface.it

euroleague eurocup via skySKY SPORT BASKET – Il palinsesto di EuroLeague ed EuroCup dal 30 Settembre al 3 Ottobre - Su Sky ein streaming su NOW parte lo spettacolo dei canestri europei, con una settimana di grande ... Riporta basketinside.com

Cerca Video su questo argomento: Euroleague Eurocup Via Sky