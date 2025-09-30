EuroLeague ed EuroCup al via su Sky Sport Basket e NOW | Milano Virtus Venezia e Trento protagoniste

Su Sky e in streaming su NOW parte lo spettacolo dei canestri europei, con una settimana di grande basket in esclusiva in arrivo su Sky Sport Basket, il nuovo canale dedicato alla pallacanestro italiana, europea e alla NBA, destinazione unica per tutti gli appassionati di questo grande sport. Da martedì 30 settembre, ben 9 sfide in 4 giorni tra Euroleague ed Eurocup, con 4 squadre italiane impegna. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - EuroLeague ed EuroCup al via su Sky Sport Basket e NOW: Milano, Virtus, Venezia e Trento protagoniste

In questa notizia si parla di: euroleague - eurocup

SKY SPORT BASKET – Il palinsesto di EuroLeague ed EuroCup dal 30 Settembre al 3 Ottobre - X Vai su X

COME CAMBIA IL BASKET IN TV La stagione 2025-2026 è davvero una rivoluzione. NBA, EuroLeague, EuroCup, LBA, A2, e tanto altro. Tutte le domande - facebook.com Vai su Facebook

Eurolega ed Eurocup, settimana di grande basket su Sky Sport: Milano e Virtus sfidano le big, Venezia e Trento al debutto - Eurolega ed Eurocup, settimana di grande basket su Sky Sport: Milano e Virtus sfidano le big, Venezia e Trento al debutto ... Si legge su sportface.it

SKY SPORT BASKET – Il palinsesto di EuroLeague ed EuroCup dal 30 Settembre al 3 Ottobre - Su Sky ein streaming su NOW parte lo spettacolo dei canestri europei, con una settimana di grande ... Riporta basketinside.com