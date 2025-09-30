Estrazioni del lotto di martedì 30 settembre 2025 | la ruota di Napoli

Ecco le estrazioni del Lotto di oggi: BARI 14 59 63 72 68 CAGLIARI 05 42 65 20 30 FIRENZE 64 61 33 56 31 GENOVA 16 38 14 31 17 MILANO 67 80 18 26 90 NAPOLI 56 46 13 88 20 PALERMO 12 68 09 26 14 ROMA 81 80 31 84 01 TORINO 84 69 47 12 10 VENEZIA 74 79 06 53 81 NAZIONALE 83 81 47 13 66 Numeri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

