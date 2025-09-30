Estrazioni del lotto di martedì 30 settembre 2025 | la ruota di Napoli

Ecco le estrazioni del Lotto di oggi: BARI 14 59 63 72 68 CAGLIARI 05 42 65 20 30 FIRENZE 64 61 33 56 31 GENOVA 16 38 14 31 17 MILANO 67 80 18 26 90 NAPOLI 56 46 13 88 20 PALERMO 12 68 09 26 14 ROMA 81 80 31 84 01 TORINO 84 69 47 12 10 VENEZIA 74 79 06 53 81 NAZIONALE 83 81 47 13 66 Numeri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: estrazioni - lotto

Ecco le estrazioni del Lotto di oggi: BARI 38 55 18 54 58 CAGLIARI 15 58 62 51 78 FIRENZE 01 10 50 21 20 GENOVA 66 33 51 03 04 MILANO 01 74 66 42 26 NAPOLI 80 60 31 17 22 PALERMO 42 26 72 68 48 ROMA 57 62 79 89 56 TORINO 01 28 27 32 85 - facebook.com Vai su Facebook

