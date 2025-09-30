Esposto Sangiuliano pm Roma chiede rinvio a giudizio per Boccia

(Adnkronos) – La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Maria Rosaria Boccia, indagata dopo l’esposto presentato dall’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. A Boccia, nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dalle pm Giulia Guccione e Barbara Trotta, vengono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

esposto sangiuliano pm romaEsposto Sangiuliano, pm Roma chiede rinvio a giudizio per Boccia - A Maria Rosaria Boccia vengono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curricul ... Lo riporta adnkronos.com

Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia a rischio processo. Stalking aggravato, lesioni e... Di che cosa è accusata - La procura di Roma ha chiuso le indagini nei confronti di Maria Rosaria Boccia, indagata dopo l’esposto presentato la scorsa estate dall’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Come scrive affaritaliani.it

