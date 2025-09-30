Esposizione nazionale canina di bellezza a Marina di Pisa

Porterà a Marina di Pisa cani di ogni razza e provenienti da ogni angolo d'Italia la prima Esposizione Nazonale Canina di Bellezza organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa e Confcommercio Provincia di Pisa, il sostegno di Arci Caccia Toscana, il patrocinio del Comune di Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

