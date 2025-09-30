Esposito e Camarda | due strade diverse un destino condiviso

Gol e fenomeni di precocità: Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda sembrano uniti da un destino simile. Entrambi hanno trovato il primo gol in Serie A nella quinta giornata, a poco più di venti ore di distanza l’uno dall’altro. Una buona notizia per Inter e Milan (oltre al Lecce che ha evitato la sconfitta casalinga contro il Bologna ), ma anche per l’intero sistema calcio italiano, che ha bisogno di talenti e giovani per tornare grande. Vent’anni per Esposito, diciassette per Camarda: la quinta giornata del campionato 202526 potrebbe passare presto alla storia come quella che ha lanciato definitivamente i due. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Esposito e Camarda: due strade diverse, un destino condiviso

Serie A pagelle (top e flop) quinta giornata: Pio Esposito (8) trova il primo gol, Soulé (7) anche con i crampi, Modric (8) di un altro pianeta, Hojlund (5) stecca a San Siro - Si è conclusa la quinta giornata di campionato e anche questa volta non sono mancate le sorprese, su tutte la vittoria del Milan contro il Napoli campione d'Italia ma anche il primo ... ilmessaggero.it scrive