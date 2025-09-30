Esplora l’Europa | itinerario alla scoperta di Praga

Lungo le rive della Moldava, dove l’architettura barocca danza con quella gotica in un abbraccio secolare, Praga emerge come una città che ha saputo conservare intatta la sua anima medievale pur abbracciando la modernità. Camminare per le sue strade è come sfogliare le pagine di un libro di fiabe, dove ogni pietra racconta storie di re e imperatori, di alchimisti e artisti che hanno plasmato l’identità di una delle capitali più magnetiche d’Europa. La capitale ceca si rivela al visitatore come un mosaico di epoche e culture, dove i colori caldi degli edifici si riflettono nelle acque del fiume, creando panorami che hanno ispirato scrittori, musicisti e cineasti di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

