Esonero in Serie A | già finita col nuovo allenatore richiamato un ex

I risultati scarseggiano, rischia di essere già finita col nuovo allenatore dopo sole poche giornate dall'inizio di questa Serie A. Rischia di essere finita dopo cinque giornate e già con l'esonero la sua avventura sulla panchina del club che lo ha scelto nel corso dell'ultima estate. Tant'è che la stessa società potrebbe essere intenzionata a richiamare il suo ex allenatore, non certa poi del ritorno in panchina dello stesso tecnico, che potrebbe legittimamente di rifiutarsi nell'accettare l'incarico. A quel punto la scelta cadrà su altri nomi, con la prima panchina in Serie A che rischia già di essere saltata.

