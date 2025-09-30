Esondazione Seveso avanti con le pulizie | stanotte il maxi divieto di sosta

Proseguono le operazioni di pulizia nelle strade di Milano dopo l’esondazione del Seveso di lunedì 22 settembre. Amsa, in collaborazione con Mm e protezione civile, ha già messo in campo 40 mezzi impegnati nelle zone colpite dall’alluvione per rimuovere fango e detriti.Nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: esondazione - seveso

Esondazione, il Seveso ha sfiorato i 5 metri a Niguarda. Mai così da 11 anni

Allerta arancione a Milano, temporali e rischio esondazione Seveso e Lambro: “Chiusi i parchi in città”

Ancora allerta arancione per maltempo a Milano, Granelli: “La vasca del Seveso ha evitato di nuovo l’esondazione”

"Negli ultimi giorni il fiume Seveso ha superato di un metro il livello che si era raggiunto prima dell'esondazione del 2014" Da ieri pomeriggio, sabato 27 settembre, le forti piogge in Brianza hanno nuovamente alzato i livelli del Seveso e del Lambro tanto da fa - facebook.com Vai su Facebook

? Esondazione, il Seveso ha sfiorato i 5 metri a Niguarda. Mai così da 11 anni http://dlvr.it/TNKvzZ #Esondazione #Seveso #Milano #Alluvione #EmergenzaClimatica - X Vai su X

Si contano i danni dell'esondazione del Seveso durata 9 ore - È durata 9 ore, dalle 10 del mattino, l'esondazione del Seveso che ieri, a causa della pioggia, ha allagato i quartieri Niguarda e Isola di Milano. Lo riporta ansa.it

Esondazione, il Seveso ha sfiorato i 5 metri a Niguarda. Mai così da 11 anni - L’assessore comunale Marco Granelli chiama la Regione: “Serve un cambio di passo, lavoriamo insieme per migliorare la disponibilità di vasche” ... Come scrive msn.com