Esondazione Seveso avanti con le pulizie | stanotte il maxi divieto di sosta

Milanotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono le operazioni di pulizia nelle strade di Milano dopo l’esondazione del Seveso di lunedì 22 settembre. Amsa, in collaborazione con Mm e protezione civile, ha già messo in campo 40 mezzi impegnati nelle zone colpite dall’alluvione per rimuovere fango e detriti.Nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: esondazione - seveso

Esondazione, il Seveso ha sfiorato i 5 metri a Niguarda. Mai così da 11 anni

Allerta arancione a Milano, temporali e rischio esondazione Seveso e Lambro: “Chiusi i parchi in città”

Ancora allerta arancione per maltempo a Milano, Granelli: “La vasca del Seveso ha evitato di nuovo l’esondazione”

esondazione seveso avanti pulizieSi contano i danni dell'esondazione del Seveso durata 9 ore - È durata 9 ore, dalle 10 del mattino, l'esondazione del Seveso che ieri, a causa della pioggia, ha allagato i quartieri Niguarda e Isola di Milano. Lo riporta ansa.it

esondazione seveso avanti pulizieEsondazione, il Seveso ha sfiorato i 5 metri a Niguarda. Mai così da 11 anni - L’assessore comunale Marco Granelli chiama la Regione: “Serve un cambio di passo, lavoriamo insieme per migliorare la disponibilità di vasche” ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Esondazione Seveso Avanti Pulizie