Cambiano le modalità tecniche di invio del bonifico istantaneo dal 9 ottobre 2025, con la verifica immediata del beneficiario e i possibili quattro esiti che possono verificarsi nel momento in cui si preme invio. Tra qualche giorno, le banche dell’area Euro dovranno essere in regola con i nuovi standard di sicurezza per fare in modo che ogni transazione di denaro arrivi al beneficiario desiderato e si riducano i rischi per clienti e correntisti. A tal proposito, si ricorda che gli istituti bancari sono obbligati a fornire il servizio di invio dei bonifici istantanei allo stesso modo in cui lo offrono nella modalità standard e a costi equiparati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Esiti invio bonifico istantaneo dal 9 ottobre 2025: cosa fare in caso di errore