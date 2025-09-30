Esercitazione di Protezione civile gli impegni del personale di Palazzo dei Leoni
La Città Metropolitana, come già accaduto nelle precedenti edizioni, partecipa alle Esercitazioni di Protezione Civile organizzate dal Comune di Messina previste per la settimana dal 6 all'11 ottobre 2025. L'esercitazione di Protezione Civile simulerà un terremoto nell'area sismica dello Stretto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: esercitazione - protezione
Una catastrofe naturale simulata a Forlimpopoli nella nuova esercitazione della Protezione Civile
Esondazioni e maltempo, maxi esercitazione di pompieri, Croce Rossa e Protezione Civile a Milano
VASTO. ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE. La prefettura di Chieti, diretta dal Prefetto Gaetano Cupello, ha coordinato, durante la scorsa notte, dalle ore 23:00 alle ore 02:00 circa, un' esercitazione di protezione civile presso la Galleria ferroviaria "Vast - facebook.com Vai su Facebook
Oggi si svolgerà a Courmayeur l’esercitazione di protezione civile incentrata sugli scenari di emergenza del “Ghiacciaio di Planpincieux” #valledasota #news #protezionecivile #esercitazione - X Vai su X
Remanzacco, quattro incontri formativi ed esercitazioni sismiche: il Piano della Protezione Civile - A Remanzacco incontri informativi sul Piano comunale della Protezione civile e sull’esercitazione sismica del 10- Scrive nordest24.it
RFI: “GUASTO E PRINCIPIO DI INCENDIO SUL TRENO”, ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE A VASTO - VASTO – A seguito di un guasto ad un carrello frenante del locomotore si registra un principio di incendio ed il macchinista rimane ferito. Come scrive abruzzoweb.it