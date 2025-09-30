Esercitazione di Protezione civile gli impegni del personale di Palazzo dei Leoni

Messinatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Città Metropolitana, come già accaduto nelle precedenti edizioni, partecipa alle Esercitazioni di Protezione Civile organizzate dal Comune di Messina previste per la settimana dal 6 all'11 ottobre 2025. L'esercitazione di Protezione Civile simulerà un terremoto nell'area sismica dello Stretto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

