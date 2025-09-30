Escursioni a piedi e in bici visite guidate nel Parco Nazionale

Anche durante ottobre 2025, Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli, nell’alta Val Bidente di Bagno di Romagna, propone varie iniziative per gli appassionati delle escursioni a piedi e in bici, tra la straordinaria natura del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, oltre a visite guidate alla gigantesca diga di Ridracoli, che forma lo sbarramento per dare vita al lago che fornisce acqua all’Acquedotto della Romagna. Si comincia sabato 4 ottobre, alle 15, con ’Cervi in bicicletta’, escursione in sella all’e-bike tra i richiami dei cervi nella loro stagione degli amori, che madre natura ha messo in calendario dalla metà di settembre alla metà di ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

