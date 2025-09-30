Escursioni a piedi e in bici visite guidate nel Parco Nazionale

Anche durante ottobre 2025, Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli, nell’alta Val Bidente di Bagno di Romagna, propone varie iniziative per gli appassionati delle escursioni a piedi e in bici, tra la straordinaria natura del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, oltre a visite guidate alla gigantesca diga di Ridracoli, che forma lo sbarramento per dare vita al lago che fornisce acqua all’Acquedotto della Romagna. Si comincia sabato 4 ottobre, alle 15, con ’Cervi in bicicletta’, escursione in sella all’e-bike tra i richiami dei cervi nella loro stagione degli amori, che madre natura ha messo in calendario dalla metà di settembre alla metà di ottobre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Escursioni a piedi e in bici, visite guidate nel Parco Nazionale

In questa notizia si parla di: escursioni - piedi

Oasi Canneviè, la valle segreta del Delta da scoprire con due escursioni a piedi o in barca

A piedi o in bicicletta alla scoperta della Vallesanta, escursioni con aperitivo fra Argenta e Campotto

ESCURSIONI NELLA NATURA Partendo dal nostro Camping Village potrai esplorare l'altopiano dei Sette Comuni di Asiago, il luogo ideale per splendide passeggiate a piedi o entusiasmanti percorsi in mountain-bike. ? I sentieri ti porteranno alla - facebook.com Vai su Facebook

Escursioni a piedi e in bici, visite guidate nel Parco Nazionale - Anche durante ottobre 2025, Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli, nell’alta Val Bidente di Bagno di Romagna, propone varie iniziative per gli appassionati delle escursioni a piedi e in bici, tra la ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Tra Emilia e Romagna 16 itinerari a piedi o in bici - Il comprensorio turistico formato dai territori di Imola (BO) e Faenza (RA), propone piacevoli esperienze tra natura incontaminata e parchi attrezzati, rocche secolari e luoghi di cultura, ospitali ... Come scrive tgcom24.mediaset.it