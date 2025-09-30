ESCLUSIVA – Sporting Lisbona ecco quando arriverà in Italia | orario e luogo

Il club portoghese ha deciso, ecco quando riuscirà ad arrivare in Italia, il calvario prosegue. Prosegue il calvario dello Sporting Lisbona in vita della sfida di Champions League contro il Napoli. Il club portoghese non è ancora partito da Lisbona a causa di un guasto all’aereo che li avrebbe portati in Italia. Per questo motivo, infatti, la conferenza stampa del tecnico Borges è stata annullata. A quanto pare, però, la squadra non partita dal Portogallo domattina, ma tra poco. Sporting Lisbona, ecco quando e dove arriverà. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club portoghese arriverà a Napoli in tarda notte, precisamente alle ore 2:00. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - ESCLUSIVA – Sporting Lisbona, ecco quando arriverà in Italia: orario e luogo

Napoli-Sporting Lisbona: probabili formazioni, orario e dove vedere la gara in tv e streaming - Torna la settimana di Champions League e alcune delle squadre italiane dovranno dare una risposta al weekend negativo. msn.com scrive

SSCN – Contro lo Sporting Lisbona apertura tornelli alle 18.00. Tutte le info - In occasione della gara di Uefa Champions League contro lo Sporting Clube de Portugal, in programma domani alle ore 21:00, la SSC Napoli invita tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo ... Come scrive ilnapolionline.com