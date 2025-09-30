Esce a spasso col cane Donato investito e ucciso con l’animale | caccia al pirata della strada ad Arezzo
La tragedia nelle scorse ore a Cortona, in provincia di Arezzo. La vittima è Donato De Carlo, 55enne del posto che come ogni sera era sceso per portare a spasso il cane sotto casa. Trascinato per decine di metri da una vettura che poi è scappata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: esce - spasso
Star Bikers. . A spasso con 200 cavalli! Ecco la nostra prova tv dedicata a Kawasaki Ninja H2 SX SE. Si ringrazia Costagliola Moto Kawasaki Italia #ninjah2sx #kawasakininja - facebook.com Vai su Facebook
Esce a spasso col cane, Donato investito e ucciso con l’animale: caccia al pirata della strada ad Arezzo - La vittima è Donato De Carlo, 55enne del posto che come ogni sera era sceso per portare a spasso il cane sotto casa. fanpage.it scrive
Esce a spasso col cane: investito e ucciso da un'auto pirata. È caccia all'uomo - Trovato sull'asfalto un frammento che potrebbe essere la chiave delle indagini ... Si legge su today.it