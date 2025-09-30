Ero convinta di essere in menopausa | questa forte emozione mi ha sbloccata

M artina Colombari, ha fatto il suo ingresso sulla pista di Ballando con le Stelle il 27 settembre mostrando una versione autentica di sé. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona il 29 settembre, la showgirl ha condiviso riflessioni personali e una rivelazione sorprendente: « Ballando mi ha fatto tornare il ciclo». «Ma siamo all’asilo?»: Martina Colombari pizzica le “rivali” a “Ballando con le stelle 2025” X Leggi anche › Martina Colombari, il bilancio dei suoi 50 anni e un regalo speciale: il cammino di Santiago Martina Colombari a Ballando con le stelle, un’esibizione che va oltre la pista. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Ero convinta di essere in menopausa: questa forte emozione mi ha sbloccata»

In questa notizia si parla di: convinta - essere

Melissa Satta: “Da adolescente ero convinta di essere un maschio, volevo chiamarmi Alex. Nessuno mi calcolava”

POV: Viaggi con quella persona convinta di essere alle audizioni di X Factor Giuria non pervenuta, ma passeggeri disturbati sì. Viaggia smart con Cotrap: biglietti e abbonamenti sempre a portata di app. Visita il nostro sito https://biglietteria.cotrap.it/ opp - facebook.com Vai su Facebook

Potrei giurarle, convinta di essere nel vero, che Bianca è la più buona ragazza che ci sia al mondo, perché così è. Ma dentro, proprio dentro ciascuno di noi, chi può leggere? Come si può dire di una persona: non c'è dubbio! se noi stessi siamo pieni di dubbi s - X Vai su X

''Ero certa di essere in menopausa, grazie a Ballando mi è tornato il ciclo!'': Martina Colombari sorprende tutti in diretta tv - A “La Volta Buona” la splendida 50enne – che ha raggiunto la notorietà nel 1991 vincendo il concorso di Miss Italia a soli 16 anni – ha attribuito il merito del ritorno del ciclo all’emozione provata ... Secondo gossip.it