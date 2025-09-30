Ernia in concerto nella sua Milano | i biglietti per lo show al Forum di Assago

Dopo il lancio del nuovo disco ‘Per soldi e per amore’ - già il più venduto nella settimana di debutto - Ernia annuncia ‘Solo per amore tour live 2026’, con concerti nei principali palazzetti italiani. Solo cinque tappe, intime come il suo album, dove non mancherà Milano. L'artista, infatti, è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

