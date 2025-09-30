Erdogan | bene Trump ora pace giusta
1.56 Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso il proprio "apprezzamento per gli sforzi e la leadership del presidente degli Stati Uniti Trump per fermare lo spargimento di sangue a Gaza e garantire un cessate il fuoco". Su X Erdogan, ha ribadito che la Turchia "continuerà a contribuire al processo al fine di stabilire una pace giusta e duratura che sarà accettata dalle parti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Pace fatta tra Erdogan e Trump in nome degli affari: il presidente americano sblocca la vendita dei jet F35 alla Turchia - Nell’incontro bilaterale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a margine dell’Assemblea generale dell’Onu a New York, l’autocrate turco Recep ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Casa Bianca, Trump riceve Erdogan: "Vogliamo risolvere la situazione Gaza" - Vertice alla Casa Bianca: Stati Uniti e Turchia puntano a mediare sulla guerra a Gaza. Lo riporta notizie.it