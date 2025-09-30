Erdogan | bene Trump ora pace giusta

1.56 Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso il proprio "apprezzamento per gli sforzi e la leadership del presidente degli Stati Uniti Trump per fermare lo spargimento di sangue a Gaza e garantire un cessate il fuoco". Su X Erdogan, ha ribadito che la Turchia "continuerà a contribuire al processo al fine di stabilire una pace giusta e duratura che sarà accettata dalle parti". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

