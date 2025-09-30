ERC – Mabellini a caccia del titolo in Croazia
Il pilota bresciano su Skoda Fabia RS Rally 2 si accinge a prendere il via dell’ultima gara stagionale decisiva per il titolo continentale. Al via con i colori di ACI Team Italia anche altre due giovani promesse, il 18enne Giovanni Trentin anche lui sulla Skoda ed il 20enne Francesco Dei Ceci su Lancia Ypsilon Rally . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
