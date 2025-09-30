ERC – Croatia Rally lo scettro d’Europa si assegna a Zagabria
80 equipaggi al via da Zagabria per l’atto finale dell’ERC, con Marczyk, Mabellini e Armstrong in lotta per il titolo. Spettacolo assicurato tra big internazionali, giovani promesse e debutti attesi. Il Croatia Rally 2025 sarà molto più che l’ultima gara della stagione: sarà l’epilogo di un Campionato Europeo Rally (ERC) combattuto fino all’ultimo chilometro, in . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
CAIS SPOSA MRF Sarà con le gomme indiane che Erik Cais correrà il Croatia Rally, il prossimo weekend - facebook.com Vai su Facebook
ERC: Croatia Rally gets new base - The Croatia Rally, round ten of the 2013 FIA European Rally Championship, will get a new base when it takes place from 26- Si legge su crash.net
FIA ERC, il Rally di Roma Capitale si conferma tappa fissa del Campionato Europeo - Così come avvenuto quest’anno, anche la prossima stagione del FIA ERC sarà articolata su otto appuntamenti. msn.com scrive