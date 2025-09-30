Erba alta e degrado sul marciapiede perché la zona non viene manutenuta?
"Gentile redazione di FerraraToday,volevo segnalare lo stato dei marciapiedi in via Boschetto, davanti all'ex ospedale San Giorgio. Non capisco il perché non venga tagliata l'erba mentre tutti gli spazi verdi della zona vengono.
