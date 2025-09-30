Equitazione Coppa degli Assi | giovedì al via la quarantesima edizione
Giovedì mattina avrà inizio la 40esima edizione della “Coppa degli Assi”, concorso internazionale disputato per la prima volta nel 1976 e secondo per anzianità, in Italia, solo al romano Piazza di Siena. Dopo anni di assenza da Palermo la “Coppa degli Assi” è tornata a svolgersi nel natio campo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
