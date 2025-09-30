Ep678 – Acquaroli si conferma nelle Marche battuto Ricci – Strage Paderno il tribunale | Il 17enne era lucido quando ha sterminato la famiglia

Acquaroli e centrodestra si confermano nell’Ohio d’Italia, nelle Marche battuti Ricci e il campo largo. Strage Paderno Dugnano, il tribunale: “Il 17eenne era lucido quando ha sterminato la famiglia, ha ucciso con modalità spietate”. Cinema, 70 anni fa la morte di James Dean, un incidente d’auto lo rese l’icona di una gioventù spezzata. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ep.678 – Acquaroli si conferma nelle Marche, battuto Ricci – Strage Paderno, il tribunale: “Il 17enne era lucido quando ha sterminato la famiglia”