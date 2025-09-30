Eolico investimento sfumato | Persa un?occasione di sviluppo
Sarebbe stata la difficoltà a trovare un accordo sul porto di Taranto a spingere Renexia a puntare in alternativa sull?Abruzzo, e in particolare su Vasto, come possibile sede. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Eolico Offshore: Taranto e Brindisi vedono sfumare l'investimento da 500 milioni
#Taranto: #Vestas presenta al Ministro Urso piano per ampliare produzione di pale eoliche. Il sito pugliese è in fase di ampliamento con tre progetti che prevedono un investimento complessivo di oltre 200 milioni di euro. #eolico #rinnovabili #sviluppo
Pale mosce Che fine ha fatto il progetto del maxi parco eolico di Renexia con investimenti cinesi promesso nell'agosto 2024? È passato più di un anno e tutto tace. Ammainata la bandiera green, l'unica che sventola è quella rossa, come i conti della società.
