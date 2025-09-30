Eolico investimento sfumato | Persa un?occasione di sviluppo

Sarebbe stata la difficoltà a trovare un accordo sul porto di Taranto a spingere Renexia a puntare in alternativa sull?Abruzzo, e in particolare su Vasto, come possibile sede. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Eolico Offshore: Taranto e Brindisi vedono sfumare l'investimento da 500 milioni

