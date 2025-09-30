Entra al pronto soccorso e sviene poi la tragedia spaventosa | aveva soltanto 36 anni
È entrata sanguinante al pronto soccorso dell’ ospedale Santa Rosa di Viterbo, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Una donna di 36 anni, residente nella Tuscia, è morta poche ore dopo il ricovero in seguito a una grave emorragia che non le ha lasciato scampo. Il dramma si è consumato nella mattinata di lunedì 29 settembre, quando la 36enne si è presentata al punto di accoglienza delle emergenze in condizioni critiche. Aveva una copiosa perdita di sangue, probabilmente dal basso ventre, secondo quanto appreso da fonti sanitarie. Pochi minuti dopo l’ingresso in ospedale, mentre i medici stavano tentando le prime manovre di soccorso, la donna ha perso conoscenza e si è accasciata a terra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
