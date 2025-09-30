Enrico Brignano | I veneti sono una massa di ubriaconi è polemica

Ildifforme.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Enrico Brignano ha detto a Domenica In che "i veneti sono ubriaconi" e ben presto è arrivata la risposta da parte della Lega veneta e soprattutto dalla rappresentanza della Commissione in Vigilanza Rai. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

enrico brignano i veneti sono una massa di ubriaconi 232 polemica

© Ildifforme.it - Enrico Brignano: “I veneti sono una massa di ubriaconi”, è polemica

In questa notizia si parla di: enrico - brignano

Enrico Brignano, l'amore con Flora Canto, la casa a Roma, la morte di mamma e il legame con Gigi Proietti: «È stato un secondo padre»

Così Enrico Brignano ha conosciuto Flora Canto: chi è l'ex tronista compagna del comico

Enrico Brignano torna sul palco con I 7 Re di Roma: le date del tour 2025/26

enrico brignano veneti sonoEnrico Brignano a Domenica In: «Veneti massa di ubriaconi», bufera sul comico e sulla Rai: «Anche noi paghiamo il canone» - Nel 2015 il fotografo aveva fatto infuriare mezzo Veneto con il suo intervento al programma “La zanzara” su Radio ... Si legge su ilmattino.it

enrico brignano veneti sonoEnrico Brignano a Domenica In: «Veneti massa di ubriaconi». Zaia e Scatto infuriati - Enrico Brignano a Domenica In: «Veneti massa di ubriaconi», è bufera: la Lega accusa: "I veneti pagano il canone per farsi insultare? Scrive lavocedivenezia.it

Cerca Video su questo argomento: Enrico Brignano Veneti Sono